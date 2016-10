Die französische Horror-Mystery-Serie um die zurückgekehrten Toten, die so gar nichts mit Zombies gemein haben, geht weiter. Wir verlosen die zweite Staffel auf DVD und Blu-ray.

In einem französischen Bergdorf kehren plötzlich Verstorbene heim. Sie haben sich weder in Zombies noch in andere Monster verwandelt, sondern wirken ganz »normal« und erinnern sich nicht daran, mal gestorben zu sein.



Für ihre Angehörigen und Freunde ist das eine mehr als unheimliche Situation. Während die Dorfbewohner außerdem mit den Auswirkungen eines Hochwassers kämpfen, kommen neue Wiedergänger an. Die Opfer eines Dammbruchs. Was steckt hinter diesem Phänomen?



Das Original bleibt auch in dieser Season gespenstischer als das ebenfalls erfolgreiche US-Remake. Showrunner Fabrice Gobert weiß, wie man eine gruselige und beklemmende Atmosphäre erzeugt, ohne dass es esoterisch oder albern wird. Für noch mehr Atmosphäre sorgt in der zweiten Staffel der Soundtrack. Der wurde von Mogwai eingespielt. Magnifique!

