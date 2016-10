In »The Neon Demon« taucht Nicolas Winding Refn die Modewelt von Los Angeles in ein blutrotes Licht. Der Film dreht sich um ein junges Model, das auf dem Weg zum Ruhm in seelische Abgründe vorstößt, an denen es zunehmend Gefallen findet. Der Regisseur ist verliebt in eine Bildsprache, die Sex mit glatten Objekten fetischisiert. Junge Mädchen küssen Spiegel, stolzieren nackt durch unbeleuchtete Hollywood-Villen oder liegen photogen in sich ausdehnenden Blutlachen.



Alles was man klischeehaft über die Fashion-Branche zu wissen glaubt – Loyalitäten zählen nichts, die Konkurrenz muss vernichtet werden – wird hier auf eine satirische Spitze getrieben, die auch vor Kannibalismus nicht zurückschreckt. Die Idee, dass Schönheit die einzig wahre Währung ist, ist zwar nicht die neuste Erkenntnis, wurde aber selten zuvor mit solcher Wolllust attackiert. Als Huldigung und Abrechnung ist »The Neon Demon« ein eiskaltes Messer ins Herz des oberflächlichen Geschmacks, das hinter seinem verführerischen Look das blanke Entsetzen bereithält. Für Freunde der Lookismus-Forschung ein grimmiges Vergnügen.