Dieser Film galt beinahe zwei Jahrzehnte lang als Paradebeispiel für ein Projekt, bei dem alles schiefläuft, was überhaupt nur schieflaufen kann. Ursprünglich wollte Regisseur Terry Gilliam (»12 Monkeys«) sein Herzensprojekt »The Man Who Killed Don Quixote« bereits Ende der Neunziger mit Jean Rochefort und Johnny Depp in den Hauptrollen angehen. Neben einer Erkrankung Rocheforts, die es ihm unmöglich machte in vollem Umfang zu drehen, sorgte auch ein gewaltiges Unwetter dafür, dass Teile der Ausrüstung zerstört wurden. Die Schicksalsschläge dieser Dreharbeiten zeigt die Dokumentation »Lost In La Mancha« auf sehr anschauliche Weise.



Die Freude war daher umso größer, als am 21. Februar diesen Jahres ein erstes offizielles Foto veröffentlicht wurde, das von der Neuaufnahme des ambitionierten Projekts kündete. Der ehemalige Monty Python-Komiker Gilliam verlässt sich bei der Hauptrolle auf Jonathan Pryce, dem er 1985 mit dem legendären Sci-Fi-Film »Brazil« zum großen Durchbruch verholfen hatte. Der titelgebende, tragische Held ist in »The Man Who Killed Don Quixote« in der Gegenwart angekommen und sieht sich mit einem Produzenten von Werbefilmen konfrontiert, der von »Star Wars«-Schurke Adam Driver gespielt wird.



Jetzt gibt es einen ersten Trailer zum opulenten Fantasy-Film, der ein farbenprächtiges Spiel mit Epochen und Realitätsebenen verspricht.