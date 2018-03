Zum Kinostart verlosen wir 2 Fanpakete bestehend aus je 2 Freikarten für »The Death Of Stalin« und der Graphic-Novel-Vorlage zum Film aus dem Splitter Verlag.

Moskau, 2. März 1953. Ein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Sterben. Bald wird er das Zeitliche segnen – und wer es jetzt richtig anstellt, kann seinen Platz einnehmen. Der sterbende Mann heißt Josef Stalin: Generalsekretär der UdSSR, Diktator, Tyrann und Massenmörder. »The Death Of Stalin« ist eine Satire über die Tage zwischen seinem unrühmlichen Ableben und seiner pompösen Beerdigung: Tage, in denen die Mitglieder des Politbüros mit allen Mitteln darum kämpfen, die Macht zu übernehmen. Tage, in denen sich der ganze Wahnsinn, die Verkommenheit und die alltägliche Unmenschlichkeit des Totalitarismus in allen Facetten offenbaren.



Kinostart von »The Death Of Stalin« ist am 29. März 2018.



