»The Blair Witch Project« erscheint am 6. Oktober 2016 auf DVD, Blu-ray und als VoD.





Die drei Filmstudenten Heather, Joshua und Michael brechen nach Maryland in den Black Hill Forrest auf, um eine Doku über die lokale Legende der Hexe von Blair zu drehen. Schon in sporadischen Gesprächen mit den Einheimischen, erkennen sie, dass der Mythos nach wie vor lebendig ist. Als die Filmcrew die Zivilisation hinter sich lässt, verliert sie, je tiefer sie in die Wälder eindringt, erst die Orientierung und dann das Selbstvertrauen. Was als Filmprojekt begann wird unvorhergesehen zu einer Expedition ohne Wiederkehr. Allein das Filmmaterial findet ein Jahr später seinen Weg zurück - mit wackeligen Bildern aus den letzten fünf Tagen im Leben der jungen Leute.