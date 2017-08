»Terminator 2: Tag der Abrechnung 3D«

Künstliche Intelligenz, atomare Drohkulissen und dubiose Großkonzerne – wüsste man es nicht besser, dann könnten die zentralen Themen von »Terminator 2: Tag der Abrechnung« genauso gut Schlagworte der aktuellen Nachrichtenlage sein. Doch während es bei uns immer noch mal gut gegangen ist, hat sich das Ende der Welt in der Zeitrechnung des »Terminator«-Universums am 29. August bereits zum nunmehr 20. Mal gejährt. Für James Cameron offenbar ein willkommener Anlass, um sein Magnum Opus noch einmal in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.Neuer Glanz heißt hier ganz konkret ein 4K-Scan inklusive 3D-Konvertierung, der bei seiner Jubiläums-Aufführung im Kino tatsächlich Eindruck zu schinden wusste. Nicht nur, dass der Film alleine schon aufgrund seiner optischen Qualitäten einen hohen Wiederschauwert besitzt, nein, in dieser Neufassung bekommen diese noch einmal ganz neue Dimensionen. Das dürfte nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet sein, dass James Cameron hier persönlich ein Auge auf die Überarbeitung geworfen hat, statt sie einfach komplett dem Dienstleister zu überlassen.Die durchdachte Bildkomposition und Fotografie profitiert in fast jeder Einstellung von dem plastischen Update und lässt einen den Film noch einmal neu kennenlernen. Umso bedauerlicher, dass diese Version nur noch die wenigen zu sehen bekommen werden, deren Heimkino-System mit der entsprechenden 3D- und/oder 4K-Technik ausgestattet ist. Ein paar Tage mehr Laufzeit im Kino wären da sicher nicht verkehrt gewesen. Inhaltlich hat sich »Terminator 2« bis heute gut gehalten, das straffe Erzähltempo und der erstklassige Cast wissen nach wie vor hervorragend zu unterhalten. Spätestens mit der Popularisierung der 4K-Technologie in einigen Jahren dürfte das hier aber die ultimative Version des Klassikers werden und in jede gute Blu-ray-Sammlung gehören.