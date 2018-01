Telekom Electronic Beats Clubnight 2018

Mit Acts wie Âme, Bicep oder Avalon Emerson haben die Macher der Telekom Electronic Beats Clubnight bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie ein besonderes Näschen für angesagte Acts und die dazugehörige Locations haben. Hier wurde vor allem in den Läden gefeiert, die das Nachtleben ihrer jeweiligen Städte nachhaltig geprägt haben und die klar auf die Authentizität ihrer lokalen Szene einzahlen. Eine Agenda, die auch dieses Jahr wieder ganz oben steht, sind mit Läden wie dem Gewölbe, Klub Neu oder PAL doch gleich eine ganze Reihe an Clubs dabei, die wir schon von der letzten Reihe kennen. Dass auch das Line-Up wieder aller erste Liga ist, braucht dabei wohl nicht betont werden: Mit Helena Hauff, Ata, Mr. G, Inga Mauer, Hodge oder dem Lobster Theremin Label hat man hier ein amtliches Line-Up beisammen. Das sind nun die ersten Termine:Klub Neu in Dresdenmit Dominik Eulberg, David JachStudio Club in Essenmit Helena Hauff, Inga Mauer, Sandilé, VNNNPAL in Hamburgmit Mr. G - live, Jasper James, Marc Schneider, Faerber, Fadi Mohem, NuteWhite Noise in Stuttgartmit Hodge, Philipp Reik069 United am Institut für Zukunft in Leipzigmit Orson Wells, Ata, Cloak, Bodin & Jacob, Toni Moralez, LUZ1E, DJ Lil N, Perm & n.akin, NeeleLobster Theremin Label Night im Gewölbe in Kölnmit Asquith, Nthng, Bas Grossfeld, Shumi