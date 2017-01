Mickey und Gus sind um Himmels Willen keine Charaktere, die man schnell lieb gewinnt. In »Love« erzählt Serienschöpfer Judd Apatows (u.a. »Freaks And Geeks«) die etwas schräge Geschichte des jungen Paars aus Los Angeles, vom merkwürdigen Kennenlernen vor der Tankstelle über den großen Streit bis hin zur holprigen Versöhnung am Ende.