Die Regie für das Reboot übernimmt M. Night Shyamalan, der auch an Filmen wie »The Sixth Sense« und »The Visit« gearbeitet hat. Zunächst erfolgt die Ausstrahlung nur über den amerikanischen Sender TNT. Ob die Serie auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch unbekannt. Ebenso ungeklärt bleibt auch noch die Frage nach dem Cryptkeeper. In einem kurzen Interview-Video gab Shyamalan bekannt, dass der dieser eine Rolle in der Serie spielen soll, jedoch gebe es auch rechtliche Probleme, was die halbverwesende Zombie-Puppe betrifft. Bei so viel Spekulationskontent bleiben wir lieber bei dem handfestem Material – hier der erste Trailer zu »Tales From The Crypt«.

Nach »Gilmore Girls« und »Full House« wird jetzt eine weitere alte Serie neu aufgelegt: »Tales Of The Crypt« kommt zurück! Die HBO-Serie aus den 90ern orientierte sich an einer älteren Comic-Reihe von William Gaines und schaffte es wenig später mit dem Titel »Geschichten aus der Gruft« auch ins deutsche Fernsehprogramm. Eröffnet hatte die insgesamt 93 Episoden die Erzähl- und Grusel-Kultfigur des Cryptkeepers. In den Geschichten wurde moralisch fragwürdiges Verhalten geahndet – Märchen für Hartgesottene quasi.