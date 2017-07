Eine Shooter, bei dem die Zeit nur dann voranschreitet, wenn man sich bewegt. So funktioniert das einfache aber geniale Konzept von »Superhot«, dessen Publikum mit der Veröffentlichung für die Playstation 4 samt Virtual-Reality-Variante noch einmal merklich wachsen dürfte.

Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein. »Superhot« ist zunächst nämlich nichts anderes als eine verbotene Anwendungsdatei in einem DOS-ähnlichen Verzeichnis. Dass diese Datei nicht für jeden zugänglich sein sollte, wird relativ schnell klar. Einmal ausgeführt, finden wir uns in schmucklosen Simulationsszenarien wieder. Bars, Hinterhöfe und Büroräume ohne Texturen oder grafische Details, dafür aber voll von schwer bewaffneten Crash-Dummies, die ohne Umschweife zahlreiche Kugeln in Richtung des Spielers oder der Spielerin jagen.





»Superhot« setzt diesem absurden Schwierigkeitsgrad eine innovative Mechanik entgegen, mit der wir die Zeit stillstehen lassen und erstmal in Ruhe über die nächsten Schritte nachdenken können, solange wir uns nicht bewegen. Schleichen wir uns nur im Schneckentempo um die nächste Ecke, dann dreht sich auch die Uhr lediglich in Zeitlupe weiter. Die Bewegungssteuerung gleicht quasi der Vorspulfunktion eines DVD-Players. Das ermöglicht virtuose Choreografien, die man so allenfalls aus den Filmen von John Woo kennt. Pistolenkugel ausweichen, Flasche ins Gesicht werfen, runterfallendes Gewehr fangen, unter einer weiteren Kugel weg ducken und den nächsten Dummy mit einer Ladung Schrot in tausend Pixel zerbersten lassen. Ein anmutiger Tanz um Projektile und die Sanduhr, denn obwohl die Zeit hier erstmal auf unserer Seite ist, gilt es sorgfältig mit dieser zu haushalten. So kann aus dem Shooter schon mal ein kniffliges Zeit-Puzzle werden, bei dem genau abgewogen werden muss, wie viele Millisekunden man nun welchem Gegner in welcher Reihenfolge widmet. Das kann bisweilen sehr anspruchsvoll und mühselig werden, belohnt einen aber jedes Mal mit einer ziemlich coolen, weil in Echtzeit abgespielten Wiederholung, die Neo aus »Matrix« wie den »Beverly Hills Ninja« aussehen lässt.