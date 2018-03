Das Marvel Cinematic Universe konnte kürzlich mit »Black Panther« einen Riesenerfolg verbuchen. Sowohl künstlerisch, wie finanziell war die Geschichte um Hauptfigur T'Challa ein lohnenswertes Unternehmen. Der nächste potentielle Erfolgsfilm steht bereits in den Startlöchern und der Held aus Wakanada ist selbstverständlich auch dabei. Ende November geriet das Internet vollkommen in Verzückung: der Trailer zu »Avengers: Infinity Wars« befeuerte den Hype um Marvels neuen Blockbuster. Jetzt gibt es im zweiten Trailer mehr Material zu sehen.

Mit einer Laufzeit von 156 Minuten setzt der Film eine neue Höchstmarke in Marvels Kino-Kosmos und auch die Besetzungsliste sucht in Bezug auf die Dichte großer Namen ihresgleichen. Iron Man Robert Downey Jr., Tom Holland alias Spider-Man, Chris Hemsworth als mächtiger Thor, Black Widow Scarlett Johansson und Benedict Cumberbatch in der Rolle des Dr. Stephen Strange sind noch lange nicht alle Hollywood-Stars, die in »Avengers« ins Superhelden-Kostüm schlüpfen.



Am 26. April startet »Avengers: Infinity Wars« endlich in den deutschen Kinos.