Das US-Magazin Deadline berichtet, dass eine neue Serie zur populären Prügelspiel-Reihe »Street Fighter« in Planung sei. Verantwortlich für den Titel ist die Produktionsfirma eOne, die gegenwärtig mit dem Casino-Biopic »Molly’s Game« um die Gunst des weltweiten Kino-Publikums buhlt. Das Team hinter der höchst erfolgreichen Web-Serie »Street Fighter: Assassin’s Fist« wird in die Produktion des noch nicht näher benannten Projekts mit einbezogen.



Die Story soll sich im Kern um die vier Kämpfer Ryu, Ken, Guile und Chun-Li drehen und auf der »World Warrior«-Storyline aus »Street Fighter 2« beruhen. Als Gegenspieler steht wie schon in »Street Fighter 2« und anderen Videogames der finstere General M. Bison zur Verfügung, Anführer der Verbrecher-Organisation Shadaloo.



Versuche die Action des Spiels in Filmen oder Serien abzubilden, gab es in der Vergangenheit einige. Ein Höhepunkt, wenn auch eher aus humoristischen Gründen, ist »Street Fighter – Die entscheidende Schlacht« von 1994 mit Jean-Claude Van Damme als Guile und Kylie Minogue als dessen Stellvertreterin Cammy White. Wirklich zu empfehlen ist hingegen die offizielle Dokumentation »I Am Street Fighter«, die 2013 zum 25. Jubiläum der Franchise entstand und gratis bei Youtube verfügbar ist.