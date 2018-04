»Stranger Things« wird Attraktion in den Universal Studios

Man kann sich aktuell wirklich nicht darüber beschweren, zu wenig von »Stranger Things« zu hören und dennoch zieht sich die Wartezeit auf die dritte Staffel ordentlich hin. Vor 2019 wird es mit großer Wahrscheinlichkeit keine neuen Folgen geben, so viel steht fest. Umso besser, dass es zuletzt schon einen großen Strauß an Infos zur dritten Staffel gab, der einige wesentliche Veränderungen vorweg nahm.



Trotz der Verzögerung muss man auch dieses Halloween nicht ganz ohne »Stranger Things« auskommen, laden die Universal Studios doch im Rahmen ihrer Halloween Horror Nights vom 14. September bis zum 3. November nach Hawkins ein. Die neue Attraktion soll in allen drei Locations des Vergnügungsparks, also Hollywood, Orlando und Singapur zu finden sein und wichtige Orte der Serie begehbar machen – inklusive der anderen Seite.