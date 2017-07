Netflix hat einen neuen, sehr kurzen Teaser zur zweiten Staffel »Stranger Things« veröffentlicht. In dem sieht man nicht viel, eigentlich nur die vier Jungs, die auf ihren Fahrrädern eine Landstraße entlang fahren. Am Horizont tobt ein Unwetter, das optisch nur wenig mit dem üblichen Sommergewitter gemeinsam hat. Das Städtchen Hawkins scheint ernsthaft in Gefahr zu sein.



Neben dem kurzen Video hat Netflix eine Neuigkeit verkündet, die Fans freuen wird: Die zweite Staffel startet wenige Tage früher als zunächst angekündigt. Statt an Halloween, also dem 31. Oktober, geht es schon am 27. Oktober weiter. Ja, das alles sind nur kleine Häppchen, auch wir wünschen uns einen richtigen Trailer. Aber nun, wenn man sehnsüchtig auf die Fortsetzung einer Lieblingsserie wartet, können auch Kleinigkeiten schon Grund zur Freude sein.