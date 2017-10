Ihr habt Lust bekommen dem Demogorgon selbst gegenüberzutreten? Hier gibt es den Download im App-Store und bei Google Play

Während Kids sich heute mit der Virtual-Reality-Brille ganz ohne Computermaus vollständig in neue Welten begeben, wurde die Teenagerzeit in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern durch Point & Click Adventures wie »Day Of The Tentacle« oder »Monkey Island« dominiert. Der Definition nach werden Spielaktionen in diesem Genre durch das Drücken der Maustasten ausgelöst. Adaptiert als Handyapp erscheint das Spiel zu »Stranger Things« als Point & Click Adventure also ganz im Sinne des Revivals, das die Netflix-Serie im gesamten Look verfolgt. Genauso wie die Serie ist auch das Spiel im Jahr 1984 angesiedelt.Als Spieler kann man in die Rolle der Hauptfiguren um Hopper, Joyce und die Kindergruppe schlüpfen und in Hawkins seine eigenen Abenteuer erleben. Jeder Charakter hat laut Hersteller individuelle Fähigkeiten. Als Lucas ist man beispielsweise mit seiner Handgelenk-Rakete ausgestattet, wohingegen die Figur Nancy eine Sammlung an Baseballschlägern mitbringt. Ziel ist es innerhalb des Spiels alle Waffen zu sammeln, damit einem Sieg im Upside Down nichts mehr im Weg steht.