Nick Cave, Bon iver, Alison Mosshart und andere haben sich Geschichten ausgedacht. Jetzt könnt ihr die 350 Seiten »Stories For Ways And Means« vorbestellen.

Geschrieben am 29. November 2016, 16:50



Vor zehn Jahren hatte Jeff Antebi, Gründer des Labels Waxploitation Records , die Idee, seine Lieblingskünstler aus Musik und bildender Kunst zusammenzubringen, um ein Kinderbuch für den guten Zweck herauszubringen. Mit dabei sind Nick Cave Bon Iver alias Justin Vernon, Devendra Banhart , Tom Waits, Alison Mosshart und viele, viele weitere. Herausgekommen ist ein 350-seitiges Buch voll seltsam skurriler und teils nicht ganz jugendfreier Geschichten – also eher was für die etwas größeren Kinder unter uns. Das allein klingt schon ziemlich cool und noch dazu geht der Erlös an gemeinnützige Organisationen, die das Lesen fördern. Tolle Sache!

Bild: sfwam.org

Jetzt erschien ein Trailer, der einen ersten Einblick in »Stories For Ways And Means« gibt. Bei dieser Videoreihe haben unter anderem Danny Devito, Zack Galifianakis und Nick Offerman ihre Stimmen geliehen und Teile der Geschichten vorgelesen.