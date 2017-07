Nach dem kurzen Teaser von Netflix zu »Stranger Things« erscheint nun endlich ein richtiger Trailer, der auf der diesjährigen Comic Con in San Francisco gezeigt wurde. Man sieht die vier Jungs Will, Mike, Dustin und Lucas auf dem Weg in ihr nächstes unheimliches Abenteuer. Nachdem Will am Ende der ersten Staffel gerettet wurde, kommt die Clique nicht zur Ruhe, denn Demogorgon schläft nicht. Im Trailer sieht man wie seine Macht in einer immensen Naturgewalt ausartet, die eine Bedrohung für die vier Jungs und die Stadt Hawkins ist. Was will er? Und vor allem, wie soll man das Wesen aus dem Paralleluniversum besiegen?Der Remix von Michael Jacksons »Thriller« bringt die Stimmung des Trailers auf den Punkt und wiegt uns in große Vorfreude auf die Abenteuer der Jungs, nachdem wir ein Jahr auf eine Fortsetzung warten mussten. Die zweite Staffel startet kurz vor Halloween am 27. Oktober! Perfektes Timing, um sich schon mal auf das unheimliche Fest vorzubereiten.