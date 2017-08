Die grandiose Idee zu »Splatoon« wäre eingeschlagen, wie ein Farbeimer beim Gala-Diner, hätte Nintendo nicht einen entscheidenden Fehler gemacht. Der Online-Shooter erschien vor zwei Jahren für die Wii U, also für eine längst gefloppte Spielkonsole. Jetzt ist die zaghaft renovierte Fortsetzung für die Switch da – eine Konsole, die prinzipiell alle kaufen wollen. An der Grundidee ändert sich nichts: »Splatoon 2« ist quasi ein Online-Shooter. Doch statt tätowierter Söldner treten halbwüchsige Mischwesen aus Mensch und Tintenfisch gegeneinander an. Statt mit Kugeln schießen sie mit Farbe. Und am Ende gewinnen nicht die erfolgreichsten Mörder, sondern die schnellsten Malermeister.