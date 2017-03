Nach deiner Zeit bei Lucas Arts hast du viele Projekte realisiert, mit deiner Firma Humongous Entertainment Games für Kinder entwickelt und dich mit Cavedog Entertainment actionlastigeren Titeln gewidmet. Warum nun die Rückkehr zu einem klassischen Point-and-Click-Adventure?

Gary Winnick, mit dem ich damals an »Maniac Mansion« gearbeitet hatte, und ich fragten uns eines Tages, was eigentlich den Charme all dieser Spiele ausmacht. Ich mag moderne Adventures, aber mir kommt es so vor, als würde ihnen genau dieser Charme fehlen. Uns fiel auf, dass wir da zwar einer Meinung waren, aber selbst gar nicht benennen konnten, warum wir so fühlten. »Thimbleweed Park« ist also ein Experiment. Wir suchen die Antwort auf die Frage, ob wir den nostalgischen Charme wiederbeleben können, wenn wir noch einmal ein Spiel dieser Art machen.





Nostalgie scheint gerade hoch im Kurs zu sein. Alte Serien werden wiederbelebt, man kauft mehr Vinyl, die Neunziger sind wieder cool. Hatte diese Stimmung Einfluss auf die Entscheidung?

Eher nicht. Das Problem mit Retrothemen und Nostalgie ist ja, dass die Leute vieles besser in Erinnerung haben, als es eigentlich war. Man kann also nicht einfach das Altbewährte nachbauen. Wir wollen ein Spiel liefern, das sich so spielt, wie sich die verklärte Vergangenheit anfühlt. Die Grafik ist zwar im Kern bewusst retro, aber die Geschichte, die Steuerung, die Details und die Effekte sollen moderne Elemente haben, eingepackt in dieses schöne Geschenkpapier der Nostalgie.





»Maniac Mansion« und vor allem »Zak McKracken« haben mich damals vor allem durch die witzigen Dialoge begeistert. Deshalb freue ich mich, endlich fragen zu können: Wie funktioniert der konkrete Schreibprozess? Schreibst du eine Art Drehbuch?

Das wäre kaum möglich. Es geht ja um Interaktion, um das Spielen. Man kann nicht an alles denken, deshalb wäre ein Drehbuch ein eher schlechtes Format. Wir machen es so, dass wir während des Programmierens erst einmal die groben Informationen in die Dialoge schreiben. Oft sind das nur Stichworte. Dann spielen wir die einzelnen Szenen und fügen die Details hinzu, die Pointen, und bauen die Dialoge darauf auf. Ich habe einen großen Teil von »Thimbleweed Park« geschrieben, aber meine Kollegin, die Game-Designerin Jenn Sandercock, hat auch einen großen Anteil daran.