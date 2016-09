Ein Mordopfer schließt einen Pakt mit einem Höllenfürst und zieht fortan als mysteriöser, mörderischer Antiheld auf der Jagd nach seinen Killern sowie allerlei anderem kriminellen Personal durch dreckige Hochhausschluchten. »Spawn« von Todd McFarlane erschien erstmals 1992 und entwickelte sich schnell zu einer der maßgebenden Comic-Reihen des Jahrzehnts.1997 folgte dann neben einer sehr sehenswerten Animationsserie auf HBO auch die mutige, aber auch heillos überambitioniert Umsetzung fürs Kino. Zu viel Stoff für einen zweistündigen Actionfilm, der ferner viel zu fokussiert in Bezug auf die technische Umsetzbarkeit war. So scheiterte das Projekt letztlich auch an den Möglichkeiten der CGI zu jener Zeit, wobei einige Effekte - so etwa der Umhang des Antihelden - von Zeitgenossen durchaus lobend erwähnt wurden. Ein Projekt also, das eigentlich nur darauf wartete, noch einmal neu aufgerollt zu werden.

Glaubt man den jüngsten Aussagen von Serienschöpfer McFarlane, so passiert genau das in nicht allzu ferner Zukunft. In einem Interview mit dem AMC Format »Geeking Out«, das comicbook.com in Auszügen veröffentlichte , kommentierte dieser die Frage nach der Existenz von Plänen zu einer Neuverfilmung mit einem einfachen »ja«. Es handele sich dabei um »a dark, R-rated, scary, badass sort of script«, so der Autor weiter. »I’ve finished the script, and I'm in the process of editing«.Wir sind sehr gespannt, wann es endlich die offizielle Ankündigung eines Drehbeginns gibt. Bis dahin empfiehlt sich ein Blick in die zahllosen Sammelbände.