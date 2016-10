Die meisten kennen Soko als Sängerin , obwohl sie des Öfteren in Filmen und TV-Serien zu sehen war, hauptsächlich in französischen Produktionen. Auch wenn sie sich nicht als Schauspielerin bezeichnet: »Da muss schon jemand an die Tür klopfen oder die Tür besser gleich eintreten und mir ein tolles Filmprojekt anbieten, das nichts mit meinem Alltag als Musikerin zu tun hat.«

Mein Gespräch mit Soko findet in einem sehr schönen und sehr teuren Hotel in Paris statt, gleich gegenüber der Oper. Eine passende Location für den Ortstermin zum Film »Die Tänzerin«, der sich auch um einen großen Auftritt in diesem imposanten Operngebäude dreht. Als ich dem Promoter erzähle, dass ich mich angesichts des Luxus-Ambientes fast für meinen gewöhnlichen Aufzug schäme, muss er lächeln: »Du hast Soko noch nicht gesehen, mach dir keine Sorgen«. In der Suite erwartet mich die 31-Jährige aus Bordeaux dann tatsächlich im The-Cure-Shirt. Dazu trägt sie eine rote Cap, einen Tüllrock – und ein breites Grinsen im Gesicht.»Die Tänzerin« erzählt die Geschichte von Loïe Fuller. Kennt ihr nicht? Macht nichts – Soko spielt zwar die Hauptrolle, wusste aber vorher selbst nicht, wen sie da verkörpern soll: »Aber ich kannte die Regisseurin Stéphanie di Giusto und wollte unbedingt mal mit ihr zusammenarbeiten. Sie rief mich an und sagte: ›Ich schreibe ein Drehbuch für dich – es wird die Rolle deines Lebens‹. Ich dachte mir: ›Ok, cool, ich bin dabei, was auch immer du vorhast‹. Ein Glück, dass dieses ›Was auch immer‹ die unglaubliche Geschichte von Loïe Fuller war.« Loïe Fuller wird 1862 als Marie Louise Fuller in den USA geboren und wächst zunächst bei ihrem Vater auf. Die Handlung des Films setzt an, als er erschossen wird. Louise kommt in New York bei ihrer Mutter unter. Nach einigem Hin und Her geht sie in den 1890er-Jahren nach Paris und strebt eigentlich eine Karriere als Schauspielerin an. Stattdessen macht sie sich schließlich einen Namen als Tänzerin. Allerdings nicht irgendeine: Loïe, wie sie sich von da an nennt, ist eine Ausnahmeerscheinung. Sie improvisiert und tanzt zu zeitgenössischer Musik von Komponisten wie Edvard Grieg oder Claude Debussy. Fuller arbeitet zudem als Choreografin und gibt ihr Wissen an andere Tänzerinnen weiter. Zu den bekanntesten zählt Isadora Ducan – im Film gespielt von Lily-Rose Depp.