»Oh yeah! Was für eine Schlange?!« So hätte »Macho Man« Randy Savage vermutlich reagiert, wäre er eine halbe Stunde nach Einlass am ISS Dome angekommen. Einmal ums Gebäude reihen sich die Menschen, um WWE Live »Road To Wrestlemania« zu erleben, das Düsseldorfer Gastspiel der größten Wrestling-Organisation der Welt.

Die Fans der WWE heißen nicht einfach Fans, sondern »WWE Universum« und jeder Wrestler ist ein »Superstar«. Mit Big Cass und Enzo Amore eröffnet ein Tag Team den Abend, das diese Bezeichnung mehr und mehr verdient, gehören sie doch seit Monaten zu den absoluten Publikumsfavoriten. Ihr Match gegen Jinder Mahal und Rusev kommt zwar nur langsam in Fahrt, ist aber technisch auf solidem Niveau und sorgt dank Rusevs Begleiterin Lana für erste Publikumsinteraktionen.





Leider geben sich die Protagonisten in den Folgematches oft damit zufrieden, der Halle ein paar Sprechchöre oder Lacher zu entlocken, statt auch durch ansehnliche Manöver zu begeistern. Am auffälligsten ist dies, als neben den altgedienten Sympathieträgern Golden Truth mit Curtis Axel und Bo Dallas Männer im Ring stehen, an denen das Interessanteste die biographischen Details sind. So ist der erste der Sohn von »Mister Perfect« Curt Henning, während der ältere Bruder des anderen gegenwärtig als Bray Wyatt eine der spannendsten Figuren der WWE darstellt. Besser machen es The New Day, Cesaro und Sheamus und die Champions Gallows und Anderson, wobei auch hier die Tanzeinlage den Kampf bei Weitem überlagert. Das Aufeinandertreffen der wendigen Sascha Banks mit der Riesin Nia Jax und der Cruiserweight Titelkampf von Rich Swann und Neville dagegen zeigen, woher das »Sport« in »Sports Entertainment« kommt.





Das abschließende Titelmatch zwischen Buhmann Kevin Owens und dem ebenso gehassten wie geliebten Roman Reigns ist erwartungsgemäß der Höhepunkt. Vor dem Kampf darf Chris Jericho, einer der prominentesten Teilnehmer der Show, sein Talent am Mikrofon beweisen, bevor er von Owens zu Boden geschlagen wird. Zum Ende gibt es ein überraschendes, kampfentscheidendes Auftauchen von Reigns aktuellem Gegenspieler Braun Strowman, dessen Einzelmatch früher am Abend leider etwas uninspiriert wirkte. Es krachen Tische, es fliegen Körper. Die Eckpunkte jedes guten Wrestling-Abends erfüllen sich somit im Main Event, nur leider scheinen die Organisatoren vergessen zu haben, dass nun Schluss ist. Kommentarlos verlassen die Besucher die Halle, während Roman Reigns mit der ersten Reihe Selfies macht. Das Schlusswort folgt nach minutenlanger Pause und verliert sich in der nüchternen Abreise-Stimmung. Hier wäre etwas mehr Lametta schön gewesen.