So sähe »Red Dead Redemption« als LEGO-Spiel aus

Mit seiner LEGO-Interpretation des PlayStation-Hits »The Last Of Us« erreichte der YouTube-Nutzer Brian Anderson mehr als fünf Millionen Zuschauer, nun hat er sich einen weiteren Videospiel-Klassiker vorgenommen: »Red Dead Redemption«. Ein gutes Timing, ist das Western-Epos von »GTA«-Entwickler Rockstar doch mit dem zweiten Teil am Horizont derzeit ein äußerst präsentes Thema. Bis der am 26. Oktober erscheint kann man sich mit dem Clip von Brian Anderson noch einmal veranschaulichen, wie das Original im LEGO-Look aussehen würde.