Schon in »California Deamin’« hat Bagieu einer tollen Frau einen eigenen Comic gewidmet. Darin erzählt sie die Geschichte von Cass Elliot von The Mamas And The Papas. Die verspielten Zeichnungen, das Auge für kleine Details und eine spürbare Zuneigung zu ihren Protagonistinnen zeichnet nun auch »Unerschrocken« aus. Die einzelnen Geschichten werden von knallbunten, wunderschönen Illustrationen getrennt, die man sich prima an die Wand hängen könnte.