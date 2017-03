Dass Gilbert und Winnick das bescheidene Budget für ihr Projekt per Crowdfunding recht sicher stemmen konnten, war keine Überraschung. Auch keine Überraschung wäre es gewesen, wenn die beiden nach quälenden Jahren einen ernüchternden Abklatsch ihrer alten Großtaten vorgelegt hätten. So machen das gealterte Künstler auf Kickstarter eben.

»Thimbleweed Park« wäre mit ein paar Witzen über die guten, alten Zeiten, mit einem Lederjackenverkäufer und einem Hamster in der Mikrowelle durchgewunken worden. Langsam, schmerzhaft hätten all die mitgealterten Fans eingestehen müssen, dass unsere schönsten Erinnerungen mit der Vergangenheit zusammenhängen, in der wir sie erlebt haben. In der Gegenwart funktionieren sie nicht mehr. Aber gegen jede Wahrscheinlichkeit liefert dieses Spiel das Gegenteil – den Beweis, dass man an der 30 Jahre alten Spielidee technisch nur wenig ändern muss.