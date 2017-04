»The Founder« erzählt die Anfänge des späteren Weltkonzerns McDonald's. Michael Keaton überzeugt dabei in einer uramerikanischen Rolle.

Ein Milkshake aus Pulver? Vollkommen unvereinbar mit der Philosophie von McDonald's! Und doch ein wesentlicher Baustein in den Anfängen dieser Erfolgsgeschichte. Wer hier so entschieden auf die Einhaltung von Qualitätsstandards beharrt, sind die Burgerbuden besitzenden Brüder Maurice und Richard McDonald, im Gespräch mit ihrem Geschäftspartner Ray Kroc. Dessen Weg vom mäßig erfolgreichen Handelsvertreter zum Gründer eines weltweit agierenden Unternehmens und Multimillionär erzählt »The Founder«.



Es ist 1954 und Ray Kroc verdient den Lebensunterhalt für sich und seine Frau mehr schlecht als recht damit, Milkshake-Maschinen an die Drive-Ins und Diner des Landes zu verkaufen. Er ist Mitte 50 und der Wunsch, mehr aus seiner wirtschaftlichen Existenz zu machen, nagt an ihm, lässt ihn seit Jahren den unterschiedlichsten Geschäftsideen nachjagen. Michael Keaton stellt Kroc als Getriebenen dar, als einen Mann, der seinen American Dream noch nicht gefunden hat und den die Erfahrung von zahlreichen Rückschlägen ungeduldig gemacht hat; aber auch beharrlich und robust. Als er auf die Gebrüder McDonald und deren bodenständige Weltidee eines Selbstbedienungs-Imbiss ohne Wartezeit und Keramik-Geschirr in San Bernardino trifft, wittert er eine weitere Chance, endgültig groß rauszukommen.



»The Founder« arbeitet mit den Mitteln der Dramatisierung eine simple Realität der Menschheitsgeschichte heraus: Am Ende geht es dem, der eine gute Idee zu benutzen vermag, oft besser, als demjenigen, dem sie einfiel. Der Film verzichtet dabei erfreulicherweise auf eine zu platte Dämonisierung seiner Hauptfigur. Krocs Wandel vom sympathischen Verlierer zum rücksichtslosen Erfolgsmenschen vollzieht sich nur graduell. Sein Wertesystem bleibt den ganzen Film über stabil, nur wirken einzelne Aspekte je nach Situation sehr unterschiedlich. Es kommt daher vor allem auf die persönliche Perspektive des Zuschauers an, ob man Kroc für einen kaltblütigen Kapitalisten ohne eigenes Talent und Anstand hält, oder sich mit diesem cleveren Selfmade-Geschäftsmann und seinem unbeirrbaren Wunsch, Erfolg und Reichtum zu mehren, identifiziert.