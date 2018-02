Wenn George A. Romero einen Roman von Stephen King verfilmt, ist ein Horror-Highlight garantiert. Jetzt gibt es »Stark – The Dark Half« auf Blu-ray und DVD.

Ein Schriftsteller deckt sein Pseudonym auf, doch jenes Alter Ego denkt gar nicht dran, sich einfach abservieren zu lassen und terrorisiert seinen Schöpfer als leibhaftiger Bösewicht. Auf den ersten Blick liest sich die Geschichte von »Stark – The Dark Half« ein wenig albern, weiß man jedoch, dass Stephen King der Urheber ist, so darf man sicher sein, dass hier noch so mancher Schrecken lauert. Immerhin umfasst das Werk von King einen ganze Reihe Titel, in denen sich der Autor mit der Identität des Schriftstellers auseinandersetzt. Auch der Regisseur des Films kennt sich mit stimmungsvollem Horror bestens aus. Der kürzlich verstorbene George A. Romero widmete sich wenige Jahre nachdem er die TV-Serie »Tales From The Darkside« produzierte mit »Stark« einer klassischen »Jeckyll & Hyde«-Thematik.



Unter dem Künstlernamen George Stark schreibt Thad Beaumont (Timothy Hutton) sehr erfolgreich blutrünstige Action-Romane, allerdings verwandelt sich auch der Charakter des Schriftstellers, wenn das Pseudonym zum schwarzen Bleistift greift. Als ein Erpresser droht, das Geheimnis der Identität Starks zu lüften, kommt ihm der Autor zuvor und inszeniert es öffentlich. Doch das Böse manifestiert sich als Kehrseite positiver Charaktereigenschaften in einem diabolischen Dualismus, der fortan das Leben von Beaumont und den Menschen in seinem Umfeld bestimmt.

Romero setzt auf klassische Horror-Motive, wie einen Schwarm Vögel, der drohendes Unheil ankündigt, und baut Spannung durch eine rasante Folge mehr oder weniger vorhersehbarer Todesfälle auf, die nicht selten wenig zimperlich in Szene gesetzt werden. Dazu gibt es zitierfähige Oneliner am laufenden Band: »I’m surprised you brought beer and not handcuffs.«



Die Blu-ray überzeugt mit einem gestochen scharfen, sehr plastischen Bild, das die charakteristische Farbpalette der frühen Neunziger wunderbar wiedergibt.