Die »Power Rangers« sind wieder da! Sozialpädagoge, Serien-Fan und Egon Forever!-Erfinder Andre Lux hat sich den Film angesehen und einen kleinen Erlebnisbericht für uns verfasst.

Dienstagnachmittag ist immer Fußball AG bei mir an der Schule. Arzem sitzt neben mir auf der Auswechselbank. Er ist in der 3a und auch in der Mannschaft, die wir für das überregionale Grundschulturnier Ende April angemeldet haben. Arzem ist cool. Und witzig. Und er rollt das R immer ganz aufgeregt, wenn er mir etwas erzählt. Zum Beispiel über die aktuelle »Ninjago«-Staffel oder für ihn klassische Zeichentrickserien wie »Ben 10« oder irgendein anderer Cartoon Network-Scheiß der letzten fünf Jahre. Oft reden wir auch über Filme.



»Am Wochenende hab ich mir ›Schlümpfe 2‹ reingezogen.«

»Ach Herr Lux, das ist doch genau der gleiche wie der erste Teil nur halt in Paris.«

Ja da hat der Arzem recht. Ich sage: »Heute Abend geh ich in’s Kino in ›Power Rangers‹.«

»Hab ich schon am Sonntag gesehen, soll ich dir sagen wie der ist?«

»Ja dann erzähl halt.«



Auf dem Spielfeld passiert sowieso gerade nichts, was mein Eingreifen erfordern würde und Arzem hat mir vor der Stunde schon gesagt, dass er Kopfweh hat. Außer Form spielt der unglaublich grottig. Also lasse ich mir eine kurze Zusammenfassung zu »Power Rangers« geben: »Also am Anfang ist er schon ein bisschen spannend und dann wird er langweilig. Dann wird er wieder ein bisschen spannend und dann wieder langweilig und dann bleibt er langweilig und am Schluss ist er geil.« So. Da habt ihr’s. Die Rezension von Arzem, 3a. Die bringt es auf den Punkt.