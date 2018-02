Der 21. Juni 2016 wird zum Schicksalstag im Leben von Kaori und ihrem Ehemann Duc. Das Paar ist nicht nur glücklich verheiratet, sondern auch das Pilotengespann eines gigantischen Kampfroboters namens Tacit Ronin. Die überdimensionale Kampfmaschine ist Teil des Jaeger-Programms, das der Verteidigung der Erde vor feindseligen Riesenmonstern, den Kaiju dient. Eines dieser Wesen taucht in der Bucht von Tokio auf und die beiden Protagonisten müssen sich einem Kampf auf Leben und Tod stellen.

Wer Guillermo del Toros »Pacific Rim« gesehen hat, findet sich schnell zurück ins filmische Szenario versetzt. Die spektakulären Zeichnungen von Marcos Marz (»Batman Confidential«) stehen dem Effektgewitter des Kinofilms in nichts nach. In Sachen Story setzt Autor Joshua Fialkov (»The Bunker«) neben einigen krachenden Kampfsequenzen den Fokus auf die psychologische und emotionale Ebene der Jaeger-Technik: den sogenannten Drift, ein künstlich herbeigeführter Zustand geistiger Verbindung zwischen den Piloten. Die Beziehung zwischen Kaori und Duc spielt so eine entscheidende Rolle für den Erfolg ihres Himmelfahrtskommandos. Mit vielen Rückblenden bricht Fialkov die Actionszenen auf und gewährt uns einen Einblick ins Gefühlsleben des Paars.

Für einen Action-Titel mit rasanter Optik bietet »Tales From The Drift« erstaunlich viel emotionalen Tiefgang, bis zu echter Romantik. Der Comic empfiehlt sich daher bestens zur Einstimmung auf dieses SciFi-Universum, bevor am 22. März der zweite Teil »Pacific Rim: Uprising« im Kino startet.