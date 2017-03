Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2029 – Wolverine (Hugh Jackman) ist kaum wieder zu erkennen. Zwar ist die Geschichte Logans immer schon von Scheitern und innerer Qual geprägt, von jeher muss er gerettet werden. Sei es von Charles Xavier (Patrick Stewart), von der Liebe oder von seinem Pflichtbewusstsein. Doch diesmal sieht es nicht so aus, als ob Erlösung garantiert sei. Abgewrackt, alt, zermürbt: So kannte man ihn dann doch noch nicht.

Mitten in El Paso wird sein gerade geleaster Wagen von den Felgen befreit. Doch Logan schläft glücklicherweise im Auto, wacht auf und … braucht einige Momente, um auf die Beine zu kommen. Nichts ist mehr übrig von dieser vitalen, starken Macht. Man sieht seine Füße, wie sie einige Zeit brauchen, um festen Stand zu finden. Zwar endet die erste Szene, wie man es von einem Wolverine-Film erwartet. Aber der Held strauchelt von der ersten Sekunde an. James Mangold, der bereits den Vorgänger »Weg des Kriegers« inszenierte, schafft es von der ersten Sekunde an, einen »Nicht-Superhelden« darzustellen. Versoffen und voll gepumpt mit Schmerz- oder Schlafmitteln, umgibt diesen Wolverine kein Glanz mehr. Als Uber-Fahrer in einer Limousine transportiert er Junggesellenabschiede und abgehalfterte Geschäftsleute. Auf einer alten Industriebrache hinter der mexikanischen Grenze lebt er – so weit man davon reden kann – mit dem Mutanten Caliban und dem mittlerweile 90jährigen Xavier.