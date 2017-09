Wie schon »Life Is Strange« ist auch »Before The Storm« zunächst eine recht alltägliche Teenager-Geschichte. Wer den ersten Teil gespielt hat, weiß aber, dass in den nächsten zwei der insgesamt drei Episoden noch einige überraschende Wendungen warten. Das Entwicklerteam hat sich im neuen Spiel auf Bewährtes verlassen, so hat »Before The Storm« wie schon sein Vorgänger viel Empathie für seine bis ins Detail stimmigen Charaktere und eine schöne Grafik. Neu ist, dass Chloe nicht wie Max im ersten Spiel die Zeit zurückdrehen kann. Dafür kann sie, frech und großschnäuzig, wie sie ist, prima diskutieren, und ihre Entscheidungen haben einen deutlicheren Einfluss auf die Entwicklung der Geschichte.Der von Daughter geschriebene Soundtrack schafft Atmosphäre. Nur allzu ungeduldig darf man nicht sein: Das Spiel kommt nur sehr schleppend in die Gänge und ist eher interaktiver Film als Adventure. Die Rätsel sind nie schwierig, dafür aber gerne kleinteilig. Ein bisschen mehr Action hätte »Before The Storm« zwar gutgetan, aber vielleicht gibt es davon mehr in den beiden kommenden Episoden.