Das Ächzen ist kaum zu überhören: Ähnlich wie der Protagonist von »Far Cry 5« nach einem ordentlichen Sprint außer Atem gerät, ist auch die altersbedingte Müdigkeit dieser populären Shooter-Serie deutlich zu vernehmen. Seit fast 15 Jahren existiert die Reihe nun schon, verändert hat sich mit den letzten Inkarnationen nur noch wenig. Auch mit dem fünften Teil bleibt man der altgedienten Formel treu: Als Teil des Widerstands gilt es einmal mehr, Land und Leute von einer hoffnungslos überlegenen Macht zu befreien. Die tritt diesmal in Form einer wahnsinnigen Prepper-Sekte in Erscheinung, die mit dem vermeintlich nahenden Weltuntergang völlig außer Kontrolle geraten ist und ein komplettes County mit Waffengewalt in ihre Macht gebracht hat. Die Präsentation dieser fiktiven Region in Montana ist mit ihrer Liebe zum Detail ein absoluter Höhepunkt. Völlig egal, ob es um »Assassin’s Creed« , »The Division« oder eben »Far Cry« geht – die Studios von Ubisoft haben es schon immer verstanden, immersive Welten zu kreieren, die sich einfach echt und glaubwürdig anfühlen. Davon profitiert auch Hope County ungemein. Wer sich hier die Zeit nimmt, auch mal abseits der gängigen Pfade einen genauen Blick in die Bunker, Bars, Tankstellen oder Jagdhütten zu werfen, wird mit Details belohnt, die bisweilen ganz eigene Geschichten erzählen. Das ist environmental Storytelling auf höchstem Niveau. Vor allem optionale Tätigkeiten wie das Plündern von verlassenen Prepper-Verstecken glänzen in dieser Hinsicht und wecken den Wunsch, diese Welt noch viel häufiger ohne Gewehr im Anschlag erkunden zu können.

Wer »Far Cry 5« vor allem geradlinig durch die Hauptgeschichte folgen möchte, wird leider schnell die Schwächen des Missionsdesigns kennenlernen. Denn so divers die Gestaltungsmöglichkeiten in Anbetracht des weitläufigen Landes mit all seinen Schauplätzen und Fortbewegungsmitteln sind, so monoton fallen bisweilen die zwingenden Missionsziele aus. Verteidige X, zerstöre Y, eskortiere Z, überlebe bis Verstärkung anrückt – alles Formeln, die bereits seit Jahren in der Reihe recycelt werden und wirklich eine grundlegende Erneuerung vertragen hätten. Hier ist es vielleicht auch ein Stück weit am Spieler oder der Spielerin gelegen, den hektischen Rhythmus beim Fliegenfischen oder Kräuter sammeln selbst ein wenig runterzufahren – Möglichkeiten gibt es genug.



Dass »Far Cry 5« aufgrund seiner Prämisse als Fanal gegen US-Amerikanische Alt-Right-Gruppierungen interpretiert wurde, die ja tatsächlich Schnittmengen mit dem christlichen Fundamentalismus im Allgemeinen und gewissen Prepper-Communitys im Speziellen aufweisen, mutet rückblickend fast schon ein wenig naiv an. Die unverbesserlichen Patrioten kämpfen genauso an der eigenen Seite, wenn auch irgendwie politisch korrekter, als sie es vielleicht in der Realität wären. Die Amoralität von Joseph Seeds radikaler Sekte speist sich derweil nie aus rassistischer Ideologie, sondern vor allem aus reinem Wahnsinn. Dass in diesem patriotisch und religiös aufgeheizten Klima keinerlei Fremdenfeindlichkeit existieren soll, kratzt dementsprechend schon ein wenig an der sonst so makellosen Präsentation des US-Amerikanischen Hinterlandes – satirische Untertöne hin oder her.