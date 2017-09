Auch wenn die letzten Jahre hinsichtlich der Legendenbildung um den Produzenten Conny Plank einiges bewirkt haben, ist sein Name bis heute eher wenigen Leuten bekannt. Obgleich es also Compilations und Re-Issues en masse gab, sprechen wir über pophistorisches Nischenwissen. Manche Experten legen Wert auf die wichtige Rolle, die Plank bei der »(Er-)Findung des Krautrock« gespielt hat – und lassen außen vor, dass er auch großen Anteil an internationalen Pop-Produktionen hatte, wie etwa bei den Eurythmics oder auch Gianna Nannini. Was macht das Mysterium Conny Plank also wirklich aus? Was macht ihn zu einem der wenigen deutschen Produzentenstars?Diesen und auch sehr persönlichen Fragen geht der Film »Conny Plank – The Potential Of Noise« nach. Großen Anteil hat sein Sohn Stephan Plank. Sehr nah, das erfährt man recht früh, war Stephan seinem Vater Conny aber nicht. Schon 1987, da war der Ko-Regisseur des Dokumentarfilms erst 13, starb der Vater. Gemeinsam mit ihm und dem anderen Regisseur, Reto Caduff, gehen wir auf Entdeckungsreise in die Welt des musikalischen Sonderlings. Es gibt schöne Interviewpassagen mit vielen Stars, darunter befinden sich auch einige, die man in Bezug auf Plank so vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hatte. Zum Beispiel die Scorpions, die von der gemeinsamen Zeit im Studio erzählen. Sänger Klaus Meine betont, dass Conny Plank eben nicht in Schubladen gedacht habe, sondern für alle Facetten der Popmusik offen gewesen sei. Für einige mag dies ein Riss im Fundament des hohen Sockels sein, auf dem Plank seit Jahren platziert wird, seiner Ausnahmestellung unter den wenigen bekannten deutschen Pop-Produzenten tut es jedoch keinen Abbruch. Zu eigen und revolutionär ging es in seinem Studio zu, im ehemaligen Schweinestall eines Bauernhofs, 35 Kilometer von Köln entfernt. Dieses Klima, in dem zahlreiche Künstler ihre besten Alben aufnahmen, versucht der Film zu transportieren – mit Original-Aufnahmen, Interviews und den Erinnerungen Stephan Planks. Und zu großen Teilen gelingt das auch. Ebenfalls geht es um die Schattenseiten: Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das grandiose musikalische Erbe auf Kosten der Vater-Sohn-Beziehung gegangen ist.Trotz der angedeuteten Tiefe reißt der Film aber nicht sonderlich mit. Zu spröde wird darin über äußerst interessante Musik geredet, das Format Dokumentarfilm zu keinem Zeitpunkt ausgereizt. Bis zuletzt wartet man auf etwas mehr Experimentierfreudigkeit, etwas mehr Genialität. So bleibt es eine anständige Annäherung an eine der interessantesten Figuren der (deutschen) Pop-Geschichte, die mehr Potenzial gehabt hätte.