Das Genre der Fluchtfahrer-Filme ist recht speziell. Quentin Tarantino fand »Drive« mit Ryan Gosling angeblich nur »vielversprechend«. Vielleicht fehlte ihm damals die augenzwinkernde Meta-Ebene, die sich ein bisschen wie Jetlag anfühlt und in leicht schrägen Dialogen bemerkbar macht. Dann sollte er sich wohl »Baby Driver« ansehen. Dessen Protagonist (Ansel Ergot) heißt Baby, sieht aus wie ein Zwölfjähriger und ist wortkarger als der Terminator. Als Fluchtwagenchauffeur kann niemand Baby das Wasser reichen. Seine Dienste hinterm Steuer hat sich Edelgangster Doc (Kevin Spacey) gesichert, der ihn immer wieder mit illustren Verbrecherkollegen bekannt macht, die derbe einen an der Klatsche haben. So wie Bats (Jamie Foxx) und Buddy (Jon Hamm), zwei kurzweilig-psychopathische Freaks. Weil Baby eigentlich einer von den Guten ist, will er raus aus der Nummer. Und da er sich gerade frisch in eine Kellnerin (Lily James) verliebt hat, möchte er am liebsten mit ihr durchbrennen. Ihre Romanze ist so unschuldig wie Vanilleeis von 1955, aber dafür haben sie eine gemeinsame Leidenschaft: Musik. T-Rex, Carla Thomas, The Damned, Queen und Young MC – Baby hat für jeden Anlass den richtigen Soundtrack auf den Ohren. Seit einem Tinnitus-Anfall braucht er die Dauerbeschallung auch dringend.Genau wie Baby ist »Baby Driver« außen hart und innen weich. Ein aufregend durchchoreografierter Actionfilm, der alles weglässt, was an Actionfilmen nervt, und alles, was daran cool ist, in einer überspannteren Form enthält. Um im Bild zu bleiben: »Baby Driver« ist außerdem ein sehr eitler Film – genau wie seine sonnenbebrillte Hauptfigur kann er an keiner glänzenden Oberfläche vorbeigehen, ohne sich mal schnell im Spiegel zu begutachten. Deswegen lungern Typen wie Killer Mike und Big Boi im Restaurant herum, und deshalb werden Gangster, die Eddie No-Nose heißen, von Charakter-Selbstdarstellern wie Red Hot Chili Peppers Flea gespielt. Auch drehen die Gespräche unter den Verbrechern gerne in dezidiert absurde Bereiche ab, dafür sind die Gewalttätigkeiten zwischendurch zwar durchaus drastisch, aber nicht sadistisch. Schließlich ist »Baby Driver« von der ersten bis zur letzten Sekunde mit diegetischer Musik gepflastert, die einmal als Stichwortgeber funktioniert und außerdem die Action-Geschichte elegant vom Bierernst des traditionell allzu männlich konnotierten Genres befreit. Als neue Mischform ist das eine willkommene Abwechslung, sowohl im Fluchtfahrer-Genre als auch im Blockbuster-Portfolio des Sommers. Und für alle, die sich jemals zu einer Vorstellung einer der etwa 200 Folgen »The Fast And The Furious« haben mitschleifen lassen, ist es eine späte Wiedergutmachung.