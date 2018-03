Es gibt vermutlich gute Gründe dafür, dass das Gefängnis-Genre bevorzugt im Film zu finden ist und im weiten Feld der Videospiele eher keine große Rolle spielt. Entwickler werben schließlich gerne mit der weitläufigen Freiheit, die ihre Produkte bieten und nicht mit geräumigen Einzelzellen und dreimal täglich Freigang. Trotzdem bleiben die ersten Stunden von »A Way Out«, dem neuen Adventure von Hazelight Studios, im Gedächtnis. Die werden davon bestimmt, dass wir uns in der Rolle von Vincent Moretti oder Leo Caruso erstmal in der neuen Situation hinter schwedischen Gardinen zurechtfinden müssen. Es sind die Siebzigerjahre, die Umgangsformen dementsprechend rau. Nachdem die beiden Protagonisten zunächst eher unfreiwillig aufeinander treffen, werden schnell gemeinsame Fluchtpläne geschmiedet.



Der große Ausbruch lässt sich in diesem Spiel tatsächlich nur mit einem realen Mitspieler bewerkstelligen. Denn während der kooperative Modus in vielen anderen Spielen nicht zwingend bedeutet, wirklich zusammenarbeiten zu müssen, geschweige denn überhaupt einen echten Menschen neben sich sitzen zu haben, funktioniert »A Way Out« tatsächlich nur per Splitscreen – und nutzt diesen sogar immer wieder als cineastisches Stilmittel. So muss von man sich von Ablenkungsmanövern über die Prügeleien im Hof bis hin zur Räuberleiter wirklich konstant mit dem Partner oder der Partnerin abstimmen. Die Kommunikation wird dabei zur eigentlichen Herausforderung, sind die Mechaniken und Rätsel des Spiels doch eher trivial.



»A Way Out« lebt neben dem starken Fokus auf Kooperation vor allem von seinem raubeinigen Siebzigerjahre-Charme, der oft an die Stimmung von Klassikern wie »Flucht aus Alcatraz«, »Getaway« oder »Driver« erinnert. Wer kein Problem damit hat, dass einen das Spiel innerhalb weniger Stunden streng linear durch den toll inszenierten Plot lotst, wird hier jedenfalls bestens unterhalten, zumal der Titel ohnehin nur die Hälfte des gängigen Vollpreises kostet.



»A Way Out« für PlayStation 4, Xbox One und PC (Electronic Arts / Hazelight Studios)