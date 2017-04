Der Film hat sehr viele emotionale Szenen: Seien es die eher ruhigeren, die Jasons Familienleben zeigen, oder aber die euphorischen Fans. Welche Szene im Film hat dich persönlich am meisten bewegt?

Obwohl die Band ein Duo ist, wird ihr Manager fast zum dritten Bandmitglied: Wie würdest du die Band-Dynamik beschreiben?

Genau, Manager und Ein-Mann-Label Steve Underwood ist so was wie der heimliche Held der Sleaford-Mods-Geschichte. Jason ist natürlich das Gesicht und die Stimme der Mods, Andrew der Beatmaker und »Man of the Moves«. Aber ohne Steve Underwood wären die Mods vermutlich nicht da, wo sie heute sind. Dank seiner Kontakte in die Punk und Avantgarde-Szene und seinem unerschütterlichen Glauben an die Band, schon zu Zeiten, als Jason noch in einer Hühnchenfleischschlachterei gearbeitet hat, konnten sie überhaupt erst durchstarten. Deshalb nimmt er auch so einen großen Teil im Film ein.

Ich glaube eine meiner Lieblingsszenen sind die beiden Papa-und-Sohn-Skins beim Konzert in York, die beide extrem textsicher die Lyrics mitsingen. Überhaupt waren die Euphorie und die Stimmung bei den Konzerten das Beste. Viele der Fans erzählten uns, dass sie seit 20 Jahren nicht mehr auf einem Konzert gewesen seien oder sich eigens für Sleaford Mods wieder einen Plattenspieler gekauft hätten. Und natürlich war es bewegend zu sehen, dass sich die ganze Arbeit, die Jason, Andrew und Steve all die Jahre in die Band gesteckt haben irgendwann doch ausgezahlt hat – bester Beweis dafür, dass man eben einfach manchmal doch das machen sollte, woran man glaubt. Auch wenn eigentlich alle äußeren Umstände und gängigen (Musikbusiness-)Regeln dagegen sprechen.