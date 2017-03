Warum schweigt Gott angesichts der Schreie der Leidenden? Eine Frage, die dem Jesuitenpriester Sebastiao Rodrigues kein Katechismus der Welt beantworten kann. Er muss zusehen, wie japanische Konvertiten für ihr »verborgenes« Christentum gefoltert und ermordet werden. In seinem neuen Film »Silence« philosophiert Martin Scorsese mit dem Hammer über Gut und Böse, Richtig und Falsch, Schuld und Verantwortung im Katholizismus. Andrew Garfield und Adam Driver machen sich als Jesuitenpriester Sebastiao Rodrigues und Francisco Garupe auf ins buddhistische Japan der Edo-Zeit, wo der christliche Glaube verfolgt wurde. Alle Japaner, die sich weigern, auf das Antlitz Christi zu treten, sterben einen qualvollen Tod. Rodrigues und Garupe müssen von da an mit sich selbst ausfechten, ob ein Glaubenssymbol mehr wert ist als ein Mensch. Und ist der Glaube wirklich so untrennbar an Symbole gekettet?





Man verfolgt diese Kämpfe mit bleiernen Eingeweiden. Scorsese spinnt ein Netz aus Stahldraht, aus dessen unbequemen Fängen man sich nicht befreien kann: Die eine Instanz, die recht hat, und die eine Figur, der man seine Sympathie schenkt, gibt es nicht. Ist der emotionale, aufrichtige Rodrigues zunächst ein Ankerpunkt im Geschehen, kann man dennoch nicht über die Hybris des Missionars hinwegsehen. Auf der anderen Seite weist die japanische Obrigkeit mit dem scharfsinnigen, kauzigen Inquisitor Inoue an der Spitze eine weit modernere Denkweise auf, aber geht mit solcher Grausamkeit und Hinterhältigkeit vor, dass der Zweck die Mittel kaum heiligen kann. Die Kulissen, wie verwunschene Edo-Farbholzschnitte, sind ein einwandfreies Flussbett für den Lauf von Scorseses Geschichte – in einem Labyrinth aus bleichen, fremdländischen Orten weiß der Zuschauer ebenso keinen Ausweg wie die Figuren im Film. Lediglich die schrullige Darstellung des alten Inoue und die nahezu stalkerische Inbrunst, mit der ein frevlerischer Fischer in den unpassendsten Momenten zum Beichten auftaucht, sorgen für eine leicht unbehagliche, komische Auflockerung. Mehr als Pausen zum Luftholen vor der erneuten Flut sind diese Augenblicke aber nicht, und das Schweigen von Rodrigues’ Gott wird von Minute zu Minute lauter.