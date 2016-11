Auf ihr Wesen heruntergebrochen sind Spiele nichts anderes als Prüfungen, die unsere Geduld, Neugier oder Intelligenz testen. In der Regel lässt die Möglichkeit der ständigen Wiederholung irgendwann darauf schließen, ob es am eigenen Können oder dem Spieldesign mangelt, wenn etwas nicht klappt. Bei »Shu« kann man sich darüber jedoch nie wirklich sicher sein. Das Spiel macht in dem großen Angebot an Download-Titeln vor allem durch seine asiatische Scherenschnitt-Ästhetik neugierig. Die namensgebende Hauptfigur ist eine Mischung aus Rotkäppchen und Karlsson vom Dach: Shu kann ihren Rock als eine Art Gleitschirm nutzen. Während das zumindest noch durch eine kurze Einblendung erklärt wird, ist für den Rest der Geschichte um die Flucht vor einem vernichtenden Sturm viel Phantasie nötig.