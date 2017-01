Bei einem Interview auf der Comic Con im letzten Jahr ließ Drehbuchautor und Schauspieler Mark Gatiss bereits verlauten, dass man nicht zwingend davon ausgehen könne, dass die Charaktere die aktuelle Staffel überleben. Ein neuer Trailer zur letzten Folge der vierten Staffel spannt nun weiter auf die Folter – »It's not a game anymore«.



Während in Großbritannien bereits am 15. Januar bekannt ist, wie es mit dem Serienliebling weitergeht, braucht es bis zur Free-TV-Ausstrahlung in Deutschland wohl noch ein wenig. Bislang liefen die neuen Folgen meistens entweder zu Ostern oder zu Christi Himmelfahrt im Fernsehen.