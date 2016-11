Wir verlosen 2 Blu-ray Discs von »Shades of Blue (Staffel 1)«.



»Shades of Blue (Staffel 1)« erscheint am 24. November 2016 auf DVD und Blu-ray.





Harlee Santos (Jennifer Lopez) – alleinerziehende Mutter einer 17-jährigen Tochter und Detective beim NYPD – steht vor einem Problem. Ihr korrupte Vorgesetzter Matt Wozniak (Ray Liotta) und sein Team aus dem 64. Bezirk arbeiten nach ihrem ganz eigenen Gerechtigkeitssystem. Gegen Bezahlung drücken sie gerne mal ein Auge zu, wenn irgendwo in New York ein Verbrechen geschieht. Und genau dabei wurde Harlee vom FBI erwischt. Ihr einziger Ausweg besteht darin, von nun an als Informantin für das FBI zu arbeiten und belastende Infos gegen Wozniak zu beschaffen. Für Harlee beginnt ein aufreibendes Doppelleben zwischen den Fronten. Wie lange kann sie ihr Geheimnis bewahren und dem Druck standhalten?