Der Poetry-Slammer Sebastian 23 erzählt in seinem aktuellen Buch »Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später« kurzweilige Geschichten und Gedichte. Es geht um beschränkte Nazis, Hoden als Thema beim ersten Date und die ferne Galaxis Gutenberg. Senta Best hat Sebastian 23 auf seinem Weg zur WDR-Sendung »WestArt Live« abgefangen, in der er seit Kurzem ein regelmäßiges Engagement hat.

In deiner Geschichte »Der Unrat der Sprache« halten einige üble Bewohner des Planeten Duden eine Versammlung zur Rettung des todkranken Deine-Mudda-Witzes ab. Es treten auf: Der Facebook-Kommentar, der Gangsta-Rap, der Chuck-Norris-Spruch, das vergessene Verb, das Internet-Kürzel und so weiter. Man selbst neigt ja auch dazu beispielsweise bei SMS oder Facebook-Kommentaren auf korrekte Schreibweisen zu pfeifen. Wie stehst du zum Verfall der deutschen Sprache?

Die Nutzung des Internets als Kommunikationsmittel und auch die Verbreitung von SMS und anderen Kurzmitteilungen ist ja nur eine Verschriftlichung der Sprache. Das führt natürlich an manchen Stellen zu missverständlichen Situationen, vor allem, weil man im Subtext vermittelte Stimmungen nicht mehr mitkriegt, zum Beispiel, ob etwas ironisch gemeint ist. Aber dafür gibt es ja den zwinkernden Smiley. Wenn du dem anderen zeigen willst, wo es richtig langgeht, wie Bescheid du weißt und wie doof er ist, hängst du einfach einen Zwinker-Smiley dahinter – fertig. Man kann die Weiterentwicklung der Sprache natürlich auch kritisch betrachten, aber ich finde sie spannend, mit allen Vor- und Nachteilen.

Okay, aber wo liegen die Vorteile?

Man kann sehr schnell und simpel mit anderen kommunizieren und seine Gedanken mitteilen. Als Schreiber habe ich eine hohe Meinung davon, dass man erst überlegt, bevor man was formuliert. Also ist es theoretisch eine Möglichkeit, konstruktiver zu kommunizieren, als wenn man sich seine Meinung gegenseitig ins Gesicht brüllt. Allerdings geht das auch sehr oft sehr schief und es kommt zu Missverständnissen. Hinter der Anonymität an der heimischen PC-Tastatur schreiben viele Sachen, die sie sich nicht ins Gesicht sagen würden.



Wie siehst du die Entwicklung der Sprache und Schriftsprache im Allgemeinen?

Sprache darf auf keinen Fall als feststehendes Konstrukt betrachtet werden. So was wie den Duden zu haben, ist eigentlich absurd, weil der ja nur eine Momentaufnahme abbilden kann. Du siehst das daran, dass er sich jedes Jahr verändert. Es gibt eben nicht »die deutsche Sprache«, die so immer war und bleiben wird und richtig ist, sondern sie wandelt und entwickelt sich. Und natürlich führen auch die technologischen Mittel, die sich ja extrem beschleunigt haben in den letzten Jahren, dazu, dass sich auch der Sprachwandel schneller entwickelt und es unglaublich viele neue Worte und Bedeutungsverschiebungen gibt. Auf mein Lieblingsbeispiel hat Max Goldt aufmerksam gemacht: die Rohlingsspindel. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber vor zehn Jahren wusste jeder, was das ist. Der Rohling ist ein uraltes deutsches Wort und die Spindel kennt man aus Grimms Märchen. Das Tolle: Die neue Wortschöpfung »Rohlingsspindel« ist schon wieder weg. Du kannst ja heute keinem Jugendlichen erklären, was eine Rohlingsspindel ist, der denkt, du … spinnst.