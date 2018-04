Die MET-Gala in New York ist dafür bekannt, dass die Gäste in prunkvollen und opulenten Outfits erscheinen. Wenn man, wie Debbie Ocean (Sandra Bullock) beim Ball eine Kette im Wert von 150 Millionen Dollar stehen will, sind tolle Kleider also Pflicht – auch für ihre zahlreichen Komplizinnen.

Der neue Trailer zu »Oceans’ 8« gibt Einblick in die Vorbereitungen dieses riesigen Coups und wir erleben das gewaltige Staraufgebot in Aktion: Unter anderem spielt Cate Blanchett Debbie Oceans Komplizin Lou Miller, Helena Bonham Carter ist als Modedesignerin Rose zu sehen und auch Rihanna ist als Hackerin Nine Bell Teil des Teams. Die klassische Storyline um den ganz großen Coup, das Setting und der Cast lassen mal wieder auf unterhaltsames Popcorn-Kino hoffen. Tiefgang? Na ja. Aber manchmal will man eben auch einfach nur unterhalten werden. Der Film startet am 21. Juni in den deutschen Kinos.