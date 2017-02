In »Samurai 7« treffen Samurai, Reisbauern und Roboter aufeinander. Jetzt erscheint die Anime-Serie als Box auf DVD und Blu-ray.

Drei Jahre bevor Gonzo 2007 mit der Anime-Umsetzung von »Afro Samurai« große Erfolge feierte, hatte sich das Trickfilmstudio schon einmal ausführlich mit den historischen Schwertkämpfern beschäftigt. »Samurai 7« basiert lose auf Akira Kurosawas Filmklassiker »Die sieben Samurai« und transportiert die Handlung aus dem 16. Jahrhundert in eine Fantasiewelt, die historisches Szenario mit Einflüssen aus Steampunk und Science-Fiction kombiniert.



Im Zentrum der über 26 Folgen erzählten Geschichte steht, ganz wie beim filmischen Vorbild, der Widerstand des Dorfes Kanna gegen eine Diebesbande ehemaliger Samurai. Die Wasserpriesterin Kirara, ihre kleine Schwester Komachi und der Bauer Rikichi reisen daher in die Stadt, um Krieger anzuheuern. Nach und nach gelingt es ihnen, unter der Führung des kampferprobten, aber dezent desillusionierten Kambei Shimada, eine siebenköpfige Gruppe aus mitunter sehr eigenwilligen Charakteren zusammenzustellen. Spoiler: Ein Roboter ist auch dabei!



Man sieht »Samurai 7« nicht an, dass die Serie bereits über 10 Jahre alt ist. Die beizeiten eingesetzten CGI-Elemente verbinden sich stimmig mit dem klassischen Zeichenstil und wirken nur sehr selten technisch überholt. Besonders in der Blu-ray-Ausgabe ist »Samurai 7« somit ein besonderer Hingucker.

