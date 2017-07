Auch wenn das Prinzip von » Rocket League « banal wirkt, so ist sein globaler Hype vielleicht gerade deshalb ungebrochen. Die Handhabung ist denkbar simpel: Im Wesentlichen geht es darum, einen übernatürlich riesigen Ball mithilfe der dafür zur Verfügung stehenden Karren im Kasten des Gegners unterzubringen. Seit seinem Erscheinen im Sommer 2015 kursieren im Netz unzählige Best-Of-Compilations des raffinierten SciFi-Mischlings aus Fussball und Autosport, dessen fortgeschrittene Bedienung durchaus auch zu taktischem Scharfsinn und und filmreifen Flugeinlagen anleitet.Vermutlich wäre »Rocket League« bereits in den 90ern genauso gut angekommen. Schade, dass es nie so kam. Oder doch? Der Video-Akrobat 98Demake hat sich kurzerhand die Mühe gemacht, uns auf eine Reise in die 90er zu schicken. Hierzu hat er das Gameplay retromanisch umgedeutet: Lo-Fi-Ästhetik, billige Scanlines und abgedrosche Arcade-Sounds hätten das Spiel zu einer probaten Alternative der schon seiner Zeit populären Fifa -Spielreihe gemacht.