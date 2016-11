Ein bisschen ›same same but different‹«, umschreibt Rocket Beans-Mitbegründer Etienne Gardé das Projekt im Interview mit DWDL , ohne dabei abzustreiten, dass ihr neues Format an die Tonalität von »Game One« anknüpfen wird. Insgesamt zwölf Folgen sollen zunächst bis Ende Januar laufen, bei denen Daniel Budiman, Simon Krätschmer, Etienne Gardé und Nils Bomhoff auch von neuen Gesichtern unterstützt werden.

Schon am 18. November soll das Rocket Beans-Team mit einer neuen Sendung an den Start gehen, die in Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk funk entwickelt wurde und fortan jeden Freitag um 20:15 live über die offizielle Webseite des Teams läuft. »