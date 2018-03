Musik allein war Rob Zombie irgendwann nicht genug. Deshalb startete er 2003 mit »Haus der 1000 Leichen« höchst erfolgreich ins Horrorfilm-Geschäft. Der Film bietet detailverliebte Exploitation-Kost und zitiert die Klassiker des Genres mit Stil und Hingabe. Im Kern der Handlung steht mörderische Familie Firefly, deren Geschichte Zombie im Nachfolger »The Devil’s Rejects« packend weitererzählte. Zuletzt hatte Zombie für sein kurzweiliges, bluttriefendes Action-Feuerwerk »31« eher gemischte Kritiken eingeheimst. Zwar bot der Film allerlei grotesk kostümierte Mörder, die wundervoll schrulligen Charaktere und die packende Atmosphäre von »Haus der 1000 Leichen« oder »The Devil’s Rejects« vermisste man allerdings. »The murder and madness continues.« Mit diesen Worten erlöste Rob Zombie vor wenigen Stunden alle, die seit Jahren auf einen neuen Film aus der Reihe hofften. Der Drehstart ist offiziell erfolgt und es gibt einen vielsagenden Titel: »3 From Hell«.

Wer sich noch an das Ende von »The Devil’s Reject« erinnert kann, weiß, dass eine einfache Fortsetzung schwer möglich sein dürfte. Immerhin starb das finale Teufels-Trio im minutenlangen Kugelhagel. Im Internet wird daher spekuliert, dass der Titel auf eine übersinnliche Handlung anspielt, in der die liebenswerte Mörderbande von den Toten aufersteht.



Was für den Regisseur das Wichtigste bei einem Horrorfilm ist, verriet uns Rob Zombie anläßlich der Veröffentlichung seines Hexen-Horrors »The Lords Of Salem« im Interview: »Wer hat je behauptet, dass du das Kino gutgelaunt verlassen sollst? Nach einer Komödie vielleicht. Nach einem Horrorfilm sollte man sich richtig schlecht fühlen!« Wir sind daher schon sehr gespannt, ob »3 From Hell« diese Ankündigung umsetzen wird!