Man kann durchaus darüber streiten, ob der US-Entwickler Crystal Dynamics das »Tomb Raider«-Franchise mit seinem 2012 erschienenen Reboot wirklich neu erfunden hat – ein großer Wurf ist dem Studio mit der Neuinterpretation der unermüdlichen Archäologin auf jeden Fall gelungen. Lara Croft war nie glaubwürdiger und zeitgemäßer als dort. Das überzeugte sowohl Kritiker als auch Fans, wobei sich Letztere aufgrund der Xbox-Exklusivität bis jetzt gedulden mussten, um mit dem Nachfolger »Rise Of The Tomb Raider« anknüpfen zu können. Dass sich das Warten lohnt, war also bereits klar – ob das die sprunghafte Community ähnlich sehen würde, dagegen nicht. So spricht es nun umso deutlicher für die Qualität des Spiels, wenn trotz der bereits länger zurückliegenden Erstveröffentlichung einmal mehr über das das zweite Abenteuer der jungen Lara Croft geredet wird.





Mit »Rise Of The Tom Raider« ist es Crystal Dynamics weitgehend gelungen, die Stärken des ersten Teils zu betonen und die Schwächen weiter zu kaschieren. So steht das Erkunden der beeindruckenden Naturschauplätze samt ihrer Rätsel zumindest ein bisschen mehr im Vordergrund. Die bisweilen etwas ermüdenden Action-Passagen mit ihren zahllosen Gegnerwellen sind zwar auch hier präsent, dominieren das kinoreif inszenierte Adventure aber nicht mehr all zu offensichtlich. An der Grundformel des hat sich im direkten Vergleich zum Vorgänger ohnehin nur wenig geändert, was durchaus als positiv empfunden werden darf. Mit der »20th Anniversary Edition« bekommt man neben dem eigentlichen Spiel zudem noch alle bisher erschienen Erweiterungen, darunter auch ein Modus für PlayStations kürzlich erschienenes Virtual-Reality-Headset.





»Rise Of The Tomb Raider: 20th Anniversary Edition« für PC, PS4 und Xbox One (Square Enix/Crystal Dynamics)