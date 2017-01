Man kann das feuchte Unterholz förmlich riechen, wenn man sich zu Beginn von Resident Evil 7 einen Weg durch das dichte Gestrüpp bahnen muss. Die Bäume werfen weite Schatten, das Geäst knackt beunruhigend unter den eigenen Schritten und am Fuße des Pfades erstreckt sich ein altes Farmhaus. Mit dem jüngsten Teil von Capcoms ikonischer Horror-Serie verschlägt es den Spieler erstmals in das vergessene Hinterland der US-Amerikanischen Südstaaten. Ein Sujet, das im klassischen Slasher-Kino vor allem dafür bekannt ist, haufenweise Teenager verschwinden zu lassen. Dass die markante Kulisse auch hier nichts Gutes verheißt, dürfte dementsprechend kaum überraschen.

Es ist Ethans verschollene Freundin Mia, die uns in diese gottverlassene Gegend treibt. Mit den Löchern in dieser spärlichen Exposition braucht man sich derweil gar nicht groß beschäftigen, gilt es doch schon wenig später um das nackte Überleben zu kämpfen. Die hier ansässige Familie entpuppt sich nämlich rasch als Spiel gewordenes Redneck-Klischee. Wenn uns der durchgeknallte Hausherr noch während des fantastisch inszenierten Auftakts dicht auf den Fersen ist, dann macht sich im besten Sinne kopflose Panik breit.

Eine Stimmung, für die »Resident Evil« einst bekannt war und nach der sich Anhänger der ersten Stunde schon seit Jahren zurücksehnen. Und auch die neu entdeckte Liebe für das Grindhouse- und Explotiation-Kino der Siebzigerjahre steht »Resident Evil 7« hervorragend. Dass es im Gegensatz zum letztjährigen Meta-Slasher-Adventure »Until Dawn« allerdings kaum etwas Neues über seine offensichtlichen Referenzen zu erzählen weiß, ist enttäuschend. Die subversive Gesellschaftskritik der Vorbilder sucht man in dieser virtuellen Geisterbahn vergeblich.

Es dauert ein wenig, bis die klassischen Mechaniken der Reihe – Erkunden, Rätseln, Items verwalten – und der neue Ton ineinander greifen. Spätestens dann wähnt man sich allerdings wirklich in den alten Zeiten der Reihe. Entgegen der eigenen Furcht dringt man immer tiefer in das verwahrloste Anwesen vor, erschließt neue Routen und hortet überlebenswichtige Ausrüstung. Dass der verstörende Terror der ersten Stunden dabei schnell abbaut, ist Fluch und Segen zugleich. Hartgesottene spielen »Resident Evil 7« ohnehin in der Virtual-Reality-Variante. Um davor Angst zu bekommen, reichen schließlich schon die knarrenden Türen – wie damals eben.