Trotz des (vermeintlich) umfangreicheren Szenarios orientierte sich »Resident Evil 2« erstaunlich streng an der Formel seines Vorgängers. So ist etwa das Raccoon City Police Department, in dem ein Großteil der Handlung spielt, dem Herrenhaus des ersten Teils stellenweise verblüffend ähnlich. Das zeigt sich vor allem durch die Einteilung in zwei Flügel, die jeweils durch ein zentrales Foyer verbunden sind. Von diesem Punkt gehen auch im zweiten Teil des Spiels alle Erkundungen aus, die für die Beschaffung notwendiger Items unausweichlich sind. Ohne entsprechende Schlüssel oder gewisse Items ging es nämlich schnell nicht weiter. In Kombination mit den eingeschränkten Speichermöglichkeiten und chronische Ressourcenknappheit wurde so jeder Streifzug durch den verschachtelten Bau zur Stressprobe, den besonders Wehrhaft war man immer hier wie gewohnt immer noch nicht.



Trotz all diesen Parallelen zu seinem Vorgänger hat »Resident Evil 2« in vielen wesentlichen Aspekten auf den Qualitäten des ersten Teiles aufgebaut: Die Charaktere sind glaubhafter, die Story ist packender und das Level-Design einfach noch ein bisschen stimmiger. Da sich mit dem nur ein Jahr später erschienenen dritten Teil bereits erste Ermüdungserscheinungen und Schwächen einstellen sollten, ist Teil 2 für viele bis heute der absolute Höhepunkt der Reihe und damit nach wie vor eines der wichtigsten Videospiele der Neunzigerjahre. Dass Capcom derzeit an einem Remake arbeitet ist dementsprechend eine längst überfällige Geschichte, zumal der erste Teil diese Neuveröffentlichung bereits im Jahr 2002 erfahren. So wird man mit etwas Glück jedenfalls noch in diesem Jahr nach Raccoon City zurückkehren können.