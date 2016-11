Der Anime und Manga Online-Shop Nipponart präsentiert nun alle 13 Episoden von »Record Of Lodoss War« in einer exklusiven Collector’s Edition auf DVD und in Deutschland auch zum ersten Mal auf Blu-ray.



Trotz ihrer japanischen Herkunft greift die Serie aus dem Jahr 1990 in Anlehnung an »Dungeons And Dragons« klassische Rollenspiel-Elemente und weitere Features der westlich geprägten Fantasy-Welt auf. Sie handelt vom immerwährenden Konflikt zwischen Gut und Böse auf der Insel Lodoss, weshalb sie unter Kritikern das Anime-Äquivalent zum »Herr der Ringe«-Epos darstellt. Besonders der imposante Soundtrack, der unter anderem von dem japanischen Komponisten Mitsuo Hagita geschrieben wurde, macht die Fantasy-Reihe zu einem Meisterwerk. Ein absolutes Must-have also für Anime-Fans!